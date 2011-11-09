У Януковича вже знають, хто єдиний врятує від «духовного Чорнобиля»

Міністр культури України Михайло КУЛИНЯК наголошує на необхідності удосконалити законодавчу базу у сфері захисту суспільної моралі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань у Верховній Раді.

За словами міністра, у нормативних документах мають бути «чіткі, однозначні критерії віднесення культурного продукту до такого, що має порнографічний характер, зокрема, для різних видів кіно, відеопродукції, театральних постанов, шоу-програм, творів образотворчого мистецтва».

Як наголосив М.КУЛИНЯК, Мінкультури не має достатніх повноважень та інструментів контролю за виготовленням і розповсюдженням розважального програмного забезпечення, зокрема, комп’ютерних ігор.

Тому він підкреслив, що необхідно удосконалити нормативну базу в цьому питанні.

Як сказав міністр, необхідно удосконалити контроль за роздрібним продажем і публічним розповсюдженням комп’ютерних ігор в інтернет-клубах, через мобільний зв’язок, та визначити вікові обмеження для користування цими іграми.

Також М.КУЛИНЯК висловився за необхідність «вирішення проблем, що виникли із правовим статусом Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі».

Міністр культури зауважив, що в останні роки «в нашому суспільстві стало помітно більше свободи, але не стало більше відповідальності».

«Прикладом можуть служити сучасні ЗМІ, телебачення, радіо, які в нас здебільшого належать до приватного сектора, тому керуються, передусім, принципом одержання прибутку і не переймаються тим, як впливає пропонована ними медіапродукція на моральні норми суспільства, на виховання молодого покоління», - підкреслив він.

Представник Президента у ВР Юрій МІРОШНИЧЕНКО на парламентських слуханнях наголосив, що церква - це єдиний суспільний інститут, який «може врятувати від духовного Чорнобиля».

Він зазначив, що найближчою метою є спільна підготовка та ухвалення нової редакції закону про свободу совісті і релігійні організації, що дало б «правові підстави для активних дій церкви в освітній сфері, житті територіальних громад і трудових колективів, сфері культури».