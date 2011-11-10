Вимогу щодо відставки Януковича можна розмістити на YouТube

11 листопада за ініціативи громадянського руху «Спільна справа» та ряду делегатів Народної ради розпочинається перший у світі політичний відеореферендум.

Його мета - припинення повноважень Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради VI скликання, повідомили УНІАН у прес-службі руху «Спільна справа».

Для того, щоб взяти участь у референдумі, достатньо записати відеозвернення до Президента і парламенту, в якому необхідно пояснити своє небажання і надалі терпіти їхнє перебування при владі. Текст звернення довільний, проте закінчуватись звернення має однаково: «Вас звільнено! Забирайтесь геть!». Після цього відеозапис розміщується в YouТube з позначкою «відеореферендум».

До такого кроку ініціатори змушені були вдатись після блокування владою всіх спроб громадян провести референдум з припинення повноважень президента і парламенту у традиційний спосіб, йдеться у повідомленні.

Ініціатори планують зібрати три мільйони звернень з тим, щоб продемонструвати світу реальний рівень незгоди українців з правлінням режиму В.ЯНУКОВИЧА.

«Спільна справа» наголошує, що такий відеореферендум матиме не лише суспільні, але і правові наслідки, оскільки відповідно до ст. 69 Конституції України народне волевиявлення реалізується не лише через вибори та референдуми, а й через інші форми безпосередньої демократії.