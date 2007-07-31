Центр виборчого округу № 218 треба забрати з Печерського району Києва

Голова Печерської районної у м. Києві державної адміністрації звернувся до голови Центральної виборчої комісії з проханням перенести центр виборчого округу № 218 з Печерського району до Шевченківського району столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Сергія РУДИКА.

За його словами, за досвідом виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, місцезнаходження окружної виборчої комісії у Печерському районі створювало значні незручності в її роботі та діяльності низки дільничних виборчкомів. Це пов’язано, зокрема, із значним віддаленням більшості виборчих дільниць Шевченківського району від місця розташування окружної виборчої комісії.

«Шевченківський район значно перевищує Печерській і за кількістю жителів, і за площею. Наближення центру округу до виборчих дільниць дасть змогу зробити процес передачі виборчих бюлетенів і протоколів з результатами голосування з дільниць більш прозорим та оперативним. Саме тому ми звернулися до ЦВК з проханням про перенесення центру округу», – наголосив С.РУДИК.

Прес-служба КМДА нагадує, що виборчий округ № 218 було утворено Постановою ЦВК № 157 від 01.12.2005 у складі Печерського і Шевченківського районів міста Києва. Центром виборчого округу визначено Печерській район.