Ющенко підписав четвертий указ про вибори

На офіційному сайті ПрезидентаУкраїни з`явився четвертий указ Віктора Ющенка про проведення дострокових виборів. Розпорядження голови держави вносить уточнення та доповнення до попереднього документу від 5 червня 2007 року 497 «Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Зокрема до назви указу включено уточнення щодо того, що вибори проводитимуться у ”зв`язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим припиненням її повноважень». До переліку підстав для проведення дострокових виборів Президент додав посилання на частину другу статті 77 Конституції України, частину другу статті 82, частину другу статті 102, пункт 7 частини першої та частиною третьою статті 106 Конституції.

В указі також підкреслюється неможливість відновлення Верховної Ради.

Виборчі перегони указ президента відкриває «з 2 серпня 2007 року».