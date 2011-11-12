Янукович виступить на святкуванні 200-річчя Вроцлавського університету

У вівторок, 15 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Республіку Польща, де проведе зустріч з Президентом цієї країни Броніславом КОМОРОВСЬКИМ і Федеральним президентом ФРН Крістіаном ВУЛЬФОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це поінформував глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

В рамках перебування Президента України у Вроцлаві обговорюватимуться відносини нашої держави з Польщею та Німеччиною.

«Беручи до уваги поточне головування Польщі в Європейському Союзі, очевидно, що чільна увага приділятиметься, передусім, питанню укладення наприкінці року Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом», – підсумував С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, також В.ЯНУКОВИЧ разом з Б.КОМОРОВСЬКИМ і К.ВУЛЬФОМ візьме участь у святкуванні 200-річчя Вроцлавського університету. С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що участь В.ЯНУКОВИЧА в цьому заході невипадкова, адже Вроцлавський університет тісно пов’язаний з Україною. Після Другої світової війни його викладацький склад був сформований за рахунок польських науковців Львівського університету. Сьогодні у Вроцлавському університеті навчаються українські студенти; заклад має налагоджені партнерські відносини з Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Як повідомляв УНІАН, на урочистостях у Вроцлавському університеті В.ЯНУКОВИЧ виступить із промовою.