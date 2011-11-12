Учасники акції на підтримку Тимошенко запустили в небо повітряні кульки
19:26, 12 листопада 2011Політика
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Вигукували гасла
Учасники акції біля Лук’янівського СІЗО на підтримку екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, яку вже 100 днів утримують під вартою, запустили в небо червоні та білі повітряні кульки з прив’язаними до них свічками.
Як передає кореспондент УНІАН, при цьому прихильники Ю.ТИМОШЕНКО вигукували гасла: «Юлі – волю!» та «Зека – геть!».
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