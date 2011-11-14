Посол ЄС в Україні: Янукович розуміє, що треба зробити

В розмові з кореспондентами Голосу Америки голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінта Тейшейра прокоментував актуальні проблеми українсько-європейських взаємин.

«Ми стурбовані тим, що колишній прем’єр-міністр та інші урядовці стали об’єктом вибіркового застосування закону з метою перешкодити їм брати участь у політичному житті країни. Ось у чому полягає проблема», - сказав Тейшейра, коментуючи скандальну відмову голові Представництва ЄС взяти участь в ефірі одного із українських телеканалів з поясненням, що йдеться про внутрішньоукраїнську дискусію.

"Ми не нав’язуємо Україні волю ЄС. Навпаки, це Україна говорить, що хоче бути частиною європейської родини, Європейського Союзу, - зазначив посол у відповідь на закид про нав’язування Україні умов, зокрема, щодо звільнення Тимошенко та інших лідерів опозиції....

"Київ хоче зафіксувати перспективу членства в ЄС. Ми можемо гарантувати це лише країнам, які просунулися значно далі у повазі до наших цінностей. Тому Євросоюз нічого не нав’язує. Ми відповідаємо – якщо Україна хоче рухатися цим шляхом, ви маєте поважати наші цінності, серед яких і верховенство права, і право громадянина на справедливий суд.

Ми цього не бачимо в Україні, зокрема і в справі пані Тимошенко. Її судять за законами, написаними в часи Сталіна і Хрущова. Це не співвідноситься із європейськими цінностями. Навіть сам судовий процес не відповідав нашим уявленням про правосуддя. Якщо Україна хоче бути частиною європейської родини, вона має поважати наші цінності. Ми не робитимемо винятків для України, і ніколи їх не робили для інших країн, які приєднувалися до Євросоюзу", - сказав Ж.Тейшейра.

"...Я пригадую заяви президента Януковича під час виборчої кампанії і вже після обрання. І публічні, і сказані особисто лідерам Євросоюзу... Ваш президент прекрасно розуміє, що означає угода про асоціацію, і які можливості для України вона відкриває, і що треба зробити, щоб відкрилася перспектива членства в ЄС", - пояснив він.

На запитання, коли може відбутися візит президента Януковича до Брюсселя, який планувався на 20 жовтня, але був перенесений через вирок Юлії Тимошенко, Тейшейра зазначив, що не знає, чи такий візит буде взагалі: "Обидві сторони чітко заявили про свої позиції. І для того, щоб така зустріч відбулася, має бути продемонстрована готовність рухатися в потрібному напрямку".