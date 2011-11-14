Нардепи вже готують українцям новорічний «подарунок»?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО не виключає, що ВР перед Новим роком зробить народу «подарунок» у вигляді ухвалення «непопулярних законів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Віце-спікер висловив здивування з приводу того, що «цей тиждень розвантажений від резонансних законопроектів». «Складається таке враження, що нам хочуть подарунок зробити перед Новим роком по ухваленню всіх непопулярних законопроектів», - сказав він.

М.ТОМЕНКО висловив побоювання, що в цей час буде «притуплена увага» і суспільства, і журналістів, і в останні дні грудня «можливе ухвалення дуже непопулярних рішень», зокрема бюджету на 2012 рік, рішень щодо продажу землі. Віце-спікер зазначив, що «в грудні можуть тишком-нишком запустити продаж землі».

М.ТОМЕНКО також висловив здивування з приводу заяви прем’єр-міністра України про те, що в парламент для ратифікації передано угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД, в той же час дана угода до парламенту не надійшла.