У Києві стріт-арт конкурс граффіті «Фонтан Кольорiв»

19-20 листопада в Києві, на місці майбутнього житлового комплексу «Бульвар Фонтанів», відбудеться стріт-арт конкурс граффіті «Фонтан Кольорiв» - відкритий фестиваль сучасного міського мистецтва, де кожен бажаючий зможе постежити за тим, як народжуються вуличні картини.

Серед учасників «Фонтану Кольорiв» як художники-початківці і молоді граффіті-команди, так і вже відомі майстри цієї, тепер уже невід'ємної, субкультури частині життя будь-якого сучасного метрополіса.

Конкурс проводиться за ініціативи компанії UDP (замовник будівництва) і CityOneDevelopment (девелопер проекту), які таким чином підкреслюють значущість актуальних світових культурних тенденцій в житті сучасного Києва і надають молодим художникам можливість для цивілізованого самовираження.

Житловий комплекс «Бульвар Фонтанів», де планується побудувати унікальні для столиці фонтани - каскадні, динамічні, статичні, світло-динамічні, скульптурні, плаваючі, з підсвіткою - це і відродження історичного минулого Києва, і осучаснення Києва в передових тенденціях сучасної міської архітектури.

Докладніше про конкурс -Vkontakte.ru/fontan.kolyoriv, http://Facebook.com/groups/fontan.kolyoriv

Адреса: Київ, бульвар Патріса Лумумби, 6/1 (ріг бул. П.Лумумби з вул. Саперне поле).

Час проведення: з 9.00 суботи, 19 листопада, - до 14.00 неділі, 20 листопада.

Об 11.00 в неділю, 20 листопада, відбудеться майстер-клас граффіті для журналістів.

Деталі за телефоном: (044) 229-80-99.