Азаров виклав у Facebook фото з переговорів - «заради правди»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтвердив фотографіями факт зустрічі з представниками місії МВФ у період її перебування в Києві з 25 жовтня до 3 листопада.

Кілька фотографій, які підтверджують зустрічі з керівником місії Таносом АРВАНІТІСОМ, М.АЗАРОВ сьогодні розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Сьогодні перебирав фото останніх місяців. Знайшов знімки з останніх переговорів з місією МВФ. До речі, згадалося, що якісь діячі поширювали чутки, що я навіть не зустрічався з місією. Просто заради правди викладаю знімки. Зазначу, до речі, що з Таносом АРВАНІТІСОМ завжди дуже приємно вести переговори...», - написав М.АЗАРОВ у своєму коментарі.

Судячи з фото, М.АЗАРОВ зустрічався з Т.АРВАНІТІСОМ неодноразово, оскільки на фотографіях вони у різних піджаках і краватках.

Нагадаємо, колишній виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ і народний депутат Сергій ТЕРЬОХІН заявляли, що під час переговорів місії МВФ з перегляду програми співпраці з Україною, які проходили з 25 жовтня до 3 листопада в Києві, М.АЗАРОВ не зустрічався з її представниками.

У результаті досягнутих на початку листопада домовленостей, Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.