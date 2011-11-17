Драч заявляє, що не підписував претензій до влади

Письменник, голова Товариства зв`язків з українцями за межами України «Україна - Світ» Іван ДРАЧ здивований, що опубліковано звернення за його підписом про те, що чинна влада не планує відзначати роковини Голодомору на належному рівні.

Про це він сказав кореспондентові УНІАН, коментуючи поширене у ЗМІ звернення від членів Громадського комітету.

«Я вперше чую про те, що стоїть мій підпис під цією заявою», - сказав він.

«Як член Гуманітарної ради при Президентові України я беру участь у підготовці заходів до роковин Голодомору і знаю, що влада вшановуватиме пам’ять жертв Голодомору так як це робилося у попередні роки. Наскільки мені відомо, найближчим часом будуть оприлюднені заходи, що відбудуться за участю представників найвищих органів влади», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, прес-центр Центру досліджень визвольного руху оприлюднив звернення Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932 - 1933 років, в якому звинувачує владу в тому, що вона «за тиждень до роковин не оголошує жодних заходів щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору».

«26 листопада у всіх обласних центрах України, Києві та 32 столицях країн діаспори вшанують пам’ять мільйонів жертв геноциду ’32—33 років. Натомість за тиждень до роковин офіційна влада мовчить і не оголошує жодних заходів»,- зазначили в комітеті.

У прес-центрі Центру досліджень визвольного руху зазначили, що Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років був створений минулого року у зв’язку із намаганнями нової влади відмовитися від традиції вшанування жертв геноциду.

До складу комітету увійшли 38 знакових постатей в науковому, мистецькому та громадському житті країни, зокрема, Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, Володимир В’ЯТРОВИЧ, Володимир ВАСИЛЕНКО, Дмитро ГНАТЮК, Іван ДРАЧ, Ніна МАТВІЄНКО, Марія МАТІОС, Лесь ТАНЮК.