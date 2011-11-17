На Рівненщині створили осередок ВГО «Вперед!»

Лідери й активісти громадських організацій Рівненської області сьогодні провели установчу конференцію і створили обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Вперед!».

Як повідомили УНІАН у ВГО, участь у конференції взяли понад 200 делегатів, які представляли підприємців регіону.

За словами голови Спілки водіїв Сергія ОВЧИННІКОВА, досвід проведених акцій, серед яких Податковий майдан, АвтоМайдан і Весняний марш протесту, показав «відчайдушний патріотизм, революційні настрої українського народу, і небажання бути рабами у своїй же країні».

«Діючі політики довели свою некомпетентність, безвідповідальність і нездатність керувати країною. Тому саме ми з вами - лідери і активісти громадських організацій повинні об'єднатися в єдину силу, силу, здатну побудувати громадянське суспільство в Україні. Силу, готову взяти відповідальність за долю нашої країни. Якщо ми цього не зробимо, то хто? Якщо не зараз, то коли?», – сказав С.ОВЧИННІКОВ.

Народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА підтримала позицію рівненських активістів. Вона висловила переконання, що тільки активна позиція громадян може привести до «перезавантаження» влади.

«Влада намагається нас роз'єднати. Поодинці ми стаємо вразливими і беззахисними, тому нам треба не звертати уваги на провокації і не піддаватися. Тільки разом ми зможемо переломити ситуацію, яка склалася в країні», – сказала депутат.

Вона нагадала, що на 1 грудня запланована Всеукраїнська акція «Переоблік влади», в якій свою громадянську позицію зможе висловити кожен, не виходячи під стіни держустанов.

«Кожна людина у себе на робочому місці вивісить плакат або табличку «Переоблік». Або на вулиці, перебуваючи за кермом машини, рівно о 12.00 подасть сигнал. Це буде демонстрацією того, що ми не згодні з діями влади. Ми розуміємо, що далеко не всі люди готові виходити на акції протесту і піддавати себе ризикам. Для нас важливо продемонструвати громадянську позицію, показати, що нас не влаштовує те, що відбувається у країні», – пояснила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомлялося раніше, оргкомітет Всеукраїнської акції «Вперед!» прийняв рішення провести установчий з'їзд «Громадянського руху «Вперед!». Делегатами з'їзду стануть обласні координатори «Вперед!» та представники громадських організацій, які підтримують акцію.