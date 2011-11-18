Турчинов: На тілі Тимошенко з’явились великі крововиливи - до 15 см

Один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, життю екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО загрожує реальна небезпека.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Життю Юлії Володимирівни загрожує реальна небезпека», - сказав О.ТУРЧИНОВ і додав, що стан її здоров’я продовжує погіршуватись.

За словами одного з лідерів «Батьківщини», до проблем зі спиною Ю.ТИМОШЕНКО додались симптоми, які раніше проявлялись ще під час судових засідань. О.ТУРЧИНОВ сказав, що на її тілі з’явились великі крововиливи, розмір деяких з них досягає 15 см.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що при цьому Ю.ТИМОШЕНКО продовжують відмовляти у зустрічі з її лікарем. Він нагадав, що керівництво «Батьківщини» зверталось до керівництва СІЗО, Міністерства охорони здоров’я, однак і сьогодні з парламентської трибуни профільний міністр жодних реальних пояснень не надав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 листопада, глава МОЗ О.АНІЩЕНКО заявив, що для проведення ретельного медичного обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО поза межами СІЗО необхідне рішення суду.

За словами О.АНІЩЕНКА, керівництво пенітенціарної служби вирішує, кого допускати до Ю.ТИМОШЕНКО для надання медичної допомоги.

Він додав, що медики понад 20 разів приходили у СІЗО, щоб обстежити Ю.ТИМОШЕНКО, однак вона погоджувалась на обстеження лише 5 разів.

О.АНІЩЕНКО додав, що екс-прем’єру встановлено діагноз та призначене лікування, яке їй надається.

Міністр охорони здоров’я також зауважив, що у висновках комісії МОЗ надані рекомендації про необхідність проведення Ю.ТИМОШЕНКО магнітно-резонансної томографії.

У свою чергу захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО спростував слова міністра і попросив надати копію документів, в яких це вказано.