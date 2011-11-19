Суд заборонив святкувати річницю Помаранчевої революції

10:20, 19 листопада 2011
Політика
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Обіцяють подати апеляцію

Окружний адміністративний суд Києва заборонив святкування сьомої річниці Помаранчевої революції в столиці.

Про це "5 каналу" повідомили в Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР), яка подавала заявку на проведення акції.

Лідери громадських організацій вважають, що рішення мерії не могло ухвалюватися без позиції очільника КМДА Олександра ПОПОВА і планують подати апеляцію.

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