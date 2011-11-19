Суд заборонив святкувати річницю Помаранчевої революції
10:20, 19 листопада 2011Політика
4312 0
Обіцяють подати апеляцію
Окружний адміністративний суд Києва заборонив святкування сьомої річниці Помаранчевої революції в столиці.
Про це "5 каналу" повідомили в Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР), яка подавала заявку на проведення акції.
Лідери громадських організацій вважають, що рішення мерії не могло ухвалюватися без позиції очільника КМДА Олександра ПОПОВА і планують подати апеляцію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter