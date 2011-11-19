Луценко: в українців є дві моделі поведінки - шлях хохулі і шлях дикобраза

Нинішня українська влада ударними темпами втрачає підтримку людей, і процес протистояння Віктора Януковича та України вже набув незворотного характеру. Але обрання методом тику нового вождя не гарантує виходу зі стагнації — доведено Ющенком.

Про це у своїй статті для ZN.UAпише екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

«В умовах нинішньої політичної ночі ми не маємо права спати, очікуючи нового месію на новому Майдані. Час працює на тих, хто працює. Навіть уночі», — пише він.

На думку Ю.Луценка, у українців є дві моделі поведінки: «Перша — шлях хохулі, унікального, ні на що в живому світі не схожого створіння, якого вчені довго не могли віднести до жодної з груп існуючої класифікації. Це — шлях внутрішньої еміграції, духовної робінзонади, ігнорування зовнішніх викликів. Шлях, звісно, унікальний, але закінчиться дуже неестетично й неперспективно. Через 80 років дискусій вчені визначили хохулю як «однопрохідного ссавця». Друга модель — шлях дикобраза. Це шлях боротьби за право бути не таким, як усі, відстоювання свого місця в не завжди приязному світі, захисту власної гідності та свободи».

«Щоб стати на шлях свободи і достатку, треба перш за все засвоїти головний постмайданний урок: вихід із радянського тупика цивілізації — не так в одноразовому акті зміни влади, як головно в постійних зусиллях, спрямованих на зміну суспільства, — пише Ю.Луценко. - Дієве громадянство породжує лідера нації, а не навпаки. Після століть національної і особистої несвободи нам належить відновити звичку людей колективно вирішувати свої проблеми. Ключову роль у цьому процесі мають відіграти (і вже відіграють!) інтелектуали».