Тимошенко відмовилася від обстеження

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відмовилася від обстеження стану здоров’я в присутності комісії МОЗ та особистого лікаря і медсестри.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

"Сьогодні для проведення дообстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО до Київського СІЗО прибула комісія з числа фахівців МОЗ України, ДПтС України, а також її особистий лікар та медична сестра. Однак, Ю.ТИМОШЕНКО в чергове відмовилась від проходження обстеження у запропонованому складі комісії, про що складено відповідний акт", - зазначається у повідомленні ДПтСУ.

При цьому прес-служба установи зазначає, що Ю.ТИМОШЕНКО було проведено корекцію лікування.

"Додатково інформуємо, що враховуючи надані Юлією ТИМОШЕНКО скарги на стан здоров’я керівництво Київського СІЗО в період з 18 серпня п.р. постійно (зі збереженням конфіденційності) намагається надати кваліфіковану медичну допомогу (в тому числі за участі її особистого лікаря та медичної сестри). Але, незважаючи на це, вона систематично відмовляється від проведення запропонованих обстежень, у тому числі лабораторних та інструментальних, що порушує порядок отримання медичної допомоги особами, взятими під варту. У зв’язку з такими відмовами, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово попереджалась про її особисту відповідальність за стан здоров’я", - наголосили в пенітенціарній службі, зауваживши, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО продовжує перебувати під контролем медперсоналу слідчого ізолятора.