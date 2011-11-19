Червоний хрест - про здоров’я Тимошенко: без коментарів

Міжнародний комітет Червоного хреста не коментує звернення партії «Батьківщина» з проханням втрутитися в ситуацію зі здоров’ям Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших українських політиків, які нині перебувають за ґратами. Про це повідомляє Радіо "Свобода".

«Ми не оприлюднюємо коментарів із приводу конкретних справ. Як правило, і згідно з нашими внутрішніми процедурами, які стосуються всього світу, ми займаємося подібними справами на суто конфіденційних засадах із родинами ув’язнених і владою, якої це стосується», – сказав Радіо Свобода представник прес-служби Червоного хреста у Женеві Василь Фадєєв.

При цьому він повідомив, що наразі Червоний хрест не контактував із родинами Тимошенко і Луценка, але відмовився відповідати на запитання, чи організація має такі наміри.

Українські опозиціонери звернулися раніше в п’ятницю з відкритим листом до міжнародних гуманітарних організацій із закликом допомогти провести діагностику та лікування Юлії Тимошенко та інших «політичних в’язнів». В оточенні колишнього прем’єр-міністра повідомляють, що вона вже 15-й день не в змозі самостійно пересуватися.