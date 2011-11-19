Єфремов про Ландіка, Кушнарьова, ресторан, полювання та інсинуації

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заперечує свою причетність до справи Романа ЛАНДІКА і смерті Євгена Кушнарьова.

Коментуючи в інтерв'ю 5-му каналу звинувачення Р.ЛАНДІКА, О.ЄФРЕМОВ сказав: "Для мене це не нове. Як правило, люди, які потрапляють у скрутну ситуацію, намагаються знайти і апелювати до якихось постатей, які можуть вирішити те чи інше питання в надії на те, що в такому варіанті їхнє питання вирішиться по-іншому".

Депутат сказав, що "слабо знайомий" з Романом, але добре знає його батька - депутата-регіонала Володимира ЛАНДІКА.

«Його батько вчора ввечері заявив, що це є нісенітницею, і хто-хто, а я точно ніякого стосунку не маю до тих подій, які відбуваються», - сказав він.

«Я не був о третій годині ночі в ресторані, не бив ніяких дівчат там. І допустити, що людина, яка на 30 чи скількись років молодша за мене, має якесь відношення до мене - це просто смішно», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

Він також повідомив, що загиблий у січні 2007 року депутат від Партії регіонів Євген Кушнарьов був його другом.

"Ми працювали губернаторами - він Харківської області, я Луганської області. Ми дуже багато працювали над будівництвом нашої політичної сили - Партії регіонів", - зауважив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, він шкодує про події, які сталися з Є.Кушнарьовим, але не брав у них ніякої участі.

«Тому ці заяви - це просто інсинуації, це - дурниці», - цитує депутата "Українська правда".