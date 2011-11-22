Сьогодні, у День свободи, у Києві відбувся установчий з’їзд Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «Вперед!».

Делегатами з’їзду були активісти з усієї України, які представляли більш як 250 громадських об’єднань та організацій, повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!».

Як зазначається в повідомленні, співголовами нового об’єднання на з’їзді були обрані активісти Всеукраїнської акції «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ, Руслан СЕКЕЛА та Сергій ОВЧИННІКОВ. Делегати з’їзду також обрали Правління та Виконком, було ухвалено Статут організації та Резолюцію з’їзду.

Основним напрямком діяльності ВГО «Громадянський рух «Вперед!» визначено налагодження та розгортання системної роботи щодо поновлення балансу сил у суспільному діалозі народу та влади. Крім того, новостворена організація має на меті встановити «тотальний громадський контроль за рішеннями і діями органів влади всіх рівнів та створення реальної народної альтернативної соціально-економічної політики», зазначається у Резолюції установчого з’їзду.

Як заявив, виступаючи на з’їзді, А.ПАНАЕТОВ, «рух «Вперед!» пройшов шлях від стихійних виступів місцевого масштабу до загальнонаціональних акцій протесту. За нашими плечима Податковий майдан, два загальнонаціональних та безліч регіональних Автомайданів, масові мітинги протесту 19 травня та 3 листопада – з вимогою розпуску Верховної Ради. 1 грудня ми проведемо найбільш масштабну за всі роки незалежності акцію підприємців – загальнонаціональний страйк «Переоблік влади».

Разом з тим, наголосив інший співголова організації Р.СЕКЕЛА, Громадянський рух «Вперед!» у цей непростий для країни час заявляє про готовність взяти на себе відповідальність за долю України. «Ми навчилися не тільки формулювати, але й відстоювати єдину позицію за ключовими, життєво важливими для кожного з нас питаннями. Створили дієву організаційну структуру. Сьогодні влада ігнорує наші вимоги. Отже, ми повинні змусити владу прислухатися до нас..., або змінити владу», – зазначив Р.СЕКЕЛА.

У з’їзді також взяла участь народний депутат, голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, яка від Податкового майдану активно співпрацювала з активістами «Вперед!». Вона нагадала, що 20 років тому громадяни України підтримали створення незалежної держави, а натомість отримали залежність від кланів, корупції та бюрократії. «Наше завдання – звільнити країну від корупції, бюрократії та політичних репресій. Ми всі чудово розуміємо, навіщо арештували Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА. Це зробили тільки з однією метою – посіяти в нас страх та відбити бажання боротися і відстоювати свої права. Беззаконня та страх будуть правити доти, доки хороші люди будуть мовчати», – заявили вона.

Як наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА, «наше завдання - або змусити діючу владу піти у відставку, або примусити підкорятися власному народу. Політичні та економічні свободи мають бути в основі нашої державності. Сьогодні ми оголосили всій країні і всьому світові, що в Україні є громадянське суспільство! І є реальна альтернатива чинній владі. Тепер головне - не зламатися, не піддатися і продовжити той шлях, який розпочався рік тому. Наше завдання - показати можновладцям їхнє місце».

Вона зазначила, що сьогодні в День свободи біля стін СІЗО, де під вартою перебуває один з лідерів Майдану Ю.ТИМОШЕНКО, пройшов мітинг, учасники якого закликали владу припинити політичні репресії та звільнити лідера української опозиції. «Юля повинна мати можливість брати участь у виборчій кампанії», - заявила депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що проведення з`їзду в День Свободи - символічне: «Саме в цей день 7 років тому народ України чітко заявив, що не є безправним рабом», - підкреслила вона.

Політик нагадала делегатам з’їзду, який величезний шлях вони пройшли за минулий рік: «Спочатку були стихійні акції, потім - організовані. І ось тепер ми змогли об`єднатися і стати на шлях боротьби. Ми зрозуміли, що співпрацювати з діючою владою - не можна! Наше завдання - або змусити її піти у відставку, або примусити підкорятися власному народу. Це непростий шлях - ми не пройдемо його за день або два. Але я бачу перед собою людей, готових боротися з несправедливістю і захищати свою країну. Разом ми зможемо завоювати довіру людей і заручитися їхньою підтримкою!».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що спільно з активістами «Вперед!» було напрацьовано низку законодавчих ініціатив і зареєстровано їх у парламенті.

«Сьогодні ми продемонстрували, що в країні є громадянське суспільство та реальна альтернатива чинній владі. Тепер найголовніше – не зупинитися, не піддатися та продовжити той шлях, який ми розпочали сьогодні», – підсумувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили у прес-службі, на з’їзді одноголосно було підтверджено обрання Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ на посаду голови Народної колегії руху «Вперед!». Їй також вручили членський квиток №1 Громадянського руху «Вперед!».