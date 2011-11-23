10 чорнобильців з Луганська приєдналися до голодовки в Донецьку

10 луганських ліквідаторів аварії на ЧАЕС приєдналися до акції голодовки чорнобильців у Донецьку

Луганськ. 23 листопада. УНІАН. 10 луганських ліквідаторів аварії на ЧАЕС відучора приєдналися до акції голодовки чорнобильців у Донецьку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із членів ініціативної групи луганських чорнобильців.

За його словами, луганці вчора виїхали до Донецька на двох легкових автомобілях.

Водночас голова Луганської обласної організації «Союз Чорнобиль» Іван ВОЛЧАНСЬКИЙ повідомив кореспонденту УНІАН, що це приватна ініціатива.

«Луганці вимоги донеччан підтримують, а акцію протесту – голодовку – ні», - сказав він.

За словами І.ВОЛЧАНСЬКОГО, у всіх чорнобильців великі проблеми зі здоров`ям, і голодовка їм просто протипоказана.

Він також повідомив, що завтра, 24 листопада, відбудеться засідання ради організації, на якій будуть остаточно вирішені всі питання щодо участі в акції протесту чорнобильців України в Києві 29 листопада.

Довідка УНІАН. У Донецьку з 15 листопада в наметовому містечку біля будівлі обласного Управління Пенсійного фонду України голодують чорнобильці, вимагаючи виплати їм законних пенсій в повному обсягу і зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Сьогодні вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.