Тимошенко обстежували в обласній лікарні?

Захист і родичі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не мають офіційної інформації, коли і яким чином проводилося медичне обстеження стану її здоров’я поза межами Лук’янівсього СІЗО.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

Захисник нагадав, що вчора він разом з народним депутатом Сергієм САСОМ звернувся до керівництва СІЗО з проханням вирішити питання щодо медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у СІЗО.

«Станом на вчора керівництво СІЗО не планувало вивозити на обстеження Юлію Володимирівну, і це питання знаходилося на стадії вирішення, але виходить що нам збрехали», - сказав він.

За словами захисника, за неофіційною інформацією, яку він має, Ю.ТИМОШЕНКО вивезли з СІЗО сьогодні, о 7.15-7.30, і приблизно о 10.00 вона була доставлена назад. «Це означає, що її підняли о 5 годині ранку. Навіщо таким чином проводити обстеження над людиною, яка понад два тижні не встає, не зрозуміло», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його даними, обстеження проводилося в обласній клінічній лікарні. «Але навіщо робити це таємно, не зрозуміло. Але добре, що хоч через три місяці нарешті зробили хоч якесь обстеження», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він припустив, що Ю.ТИМОШЕНКО могли зробити МРТ, рентген та ще якісь обстеження. При цьому захисник додав, що сьогодні о 14.00 з Ю.ТИМОШЕНКО мають проводити слідчі дії. За словами С.ВЛАСЕНКА, якщо такі слідчі дії відбудуться, то він, як захисник, обов’язково братиме в них участь. При цьому захисник зауважив, що у разі не проведення слідчих дій, він наполягатиме на побаченні з Ю.ТИМОШЕНКО, аби з’ясувати всі деталі медичного обстеження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО пройшла медичне обстеження в одній з київських медичних установ.

У прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що сьогодні в одному з лікувальних закладів Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

За результатами обстежень в організмі екс-прем’єра не виявлено патологічних змін, що загрожують її життю, наголосили у пенітенціарній службі.