Гастарбайтери в РФ здаватимуть тести з російської мови

Громадяни України, які приїжджають працювати до Росії, будуть зобов`язані документально підтвердити знання російської мови.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні повідомив журналістам керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ.

«Закон єдиний для всіх», - сказав він, відповідаючи на питання УНІАН.

Він відзначив, що закон пройшов перше читання, коригуватиметься, і поки зарано говорити, як зрештою регламентуватимуться всі аспекти цього питання.

«Ми наполягатимемо (на тестуванні) не на базовому рівні, а на елементарному рівні знання мови», - сказав керівник ФМС.

За його словами, здача тесту на елементарному рівні, швидше за все, коштуватиме 2,5 тис. російських рублів або дешевше.

При цьому К.РОМОДАНОВСЬКИЙ визнав, що введення такої норми в першу чергу викликане незнанням російської мови мігрантами, які приїжджають з країн Середньої Азії.

Він відзначив, що в даний час у РФ всього перебуває 9,1 млн. іноземних громадян, із них 15% - громадяни країн Середньої Азії віком до 26 років, які не вчилися в радянській школі й не знають російської мови.

«Знання російської мови – це основа інтеграційного процесу», - відзначив К.РОМОДАНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Держдума Росії прийняла в першому читанні закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ», який регламентує обов`язкове знання російської мови для іноземних трудових мігрантів.

Згідно із запропонованими поправками до діючого закону, мігранти, які приїжджають до Росії на роботу в сферах ЖКГ, торгівлі та побутового обслуговування, повинні будуть документально підтверджувати знання російської мови.

Підтвердженням служитиме документ державного зразка про здобуття освіти на території колишнього СРСР до 1 вересня 1991 року або на території РФ після 1 вересня 1991 року – наприклад, шкільний атестат чи диплом вишу.

Знання російської мови також можна підтвердити сертифікатом про проходження державного тестування російською мовою. Обсяг знань має бути не нижче за елементарний рівень володіння російською мовою, говориться в пояснювальній записці.

За даними Федеральної міграційної служби, до Росії приїжджає не менш як 1 млн. трудових мігрантів із України.