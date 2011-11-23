Янукович провідав Митрополита Володимира у лікарні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з Днем народження Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, свої вітання В.ЯНУКОВИЧ передав під час відвідання Його Блаженства у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, у привітанні Митрополитові Президент України зазначив, що «Українська Православна Церква на чолі з Вами спрямовує свою діяльність на служіння Господу і нашому народу. І в цьому вбачаю Вашу особисту заслугу».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що завжди з великою приємністю і теплотою згадує зустрічі з Митрополитом ВОЛОДИМИРОМ, його мудрість, неперевершений талант співрозмовника і пастиря.

В.ЯНУКОВИЧ побажав Митрополиту ВОЛОДИМИРУ якнайшвидшого одужання, здоров`я та Божої милості на довгі роки життя.