Президент Польщі прилетить на один день в Україну

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у понеділок, 28 листопада, відвідає з одноденним візитом Україну.

Про це УНІАН повідомила прес-служба глави Польської держави.

За даними прес-служби, Б.КОМОРОВСЬКИЙ в Україні візьме участь в урочистостях на місці будівництва Військового цвинтаря у Биківні біля Києва.

Представник прес-служби сказала кореспонденту УНІАН у Польщі, що остаточна програма візиту ще узгоджується.