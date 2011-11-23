Глава Союзу чорнобильців запевняє, що Азаров проблеми вирішив

Постанова про підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, яку прийняв у середу Кабмін, конструктивна і вирішує проблему.

Про це розказав президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" Юрій Андреєв, повідомляє Укрправда з посиланням на Gazeta.ua.

"Всі основні пункти меморандуму, який я підписав з Азаровим, виконані. За принципи, закладені в цій постанові, "Союз" боровся з 2005 року. Всі чорнобильці будуть отримувати по чотири з половиною-п`ять тисяч", - зазначив він.

"Інша справа, що сьогодні мені зателефонував один з голодувальників у Донецьку. Я розрахував його пенсію - він буде отримувати чотири з половиною-п`ять тисяч. Він: "Як я буду жити після восьми тисяч на чотири з половиною?". Мені соромно, що у "Союзі" з`явилися такі "рвачі". Рішення судів потрібно виконувати, але не за рахунок інших чорнобильців", - заявив президент організації.

Андреєв вважає, що від цієї постанови постраждають тільки судді-корупціонери і адвокатські контори.

"Вони недоотримають мільярди. Адже по судових рішеннях отримували тільки "обрані": ті, хто міг заплатити суддям та адвокатам. Їм відходило дві третини від того, що виграли у суді. Тепер ця струнка система судової корупції ламається. Людям стане не потрібно подавати до суду", - впевнений він.

Як відомо, що у середу, 23 листопада, віце-прем`єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив, що Кабміном прийнята постанова, згідно з якою пенсії постраждалим від чорнобильської катастрофи істотно збільшуються.