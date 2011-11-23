Тимошенко в СІЗО молиться за одужання Митрополита Володимира

Лідер ВО «Батьківщина», епос-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала з Днем народження Предстоятеля Української Православної Церкви, Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Вона зазначила, що молиться за одужання митрополита. «Ваше Блаженство, я молюся за швидке Ваше одужання. Прошу у Бога, щоб Він дав Вам сил і наснаги для подальших звершень на благо рідній Православній церкві та українському народові. Я звертаюся до Божої Матері, щоб вона своїми святими молитвами заступалася за Вас, Блаженнійший владико», - йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО, з яким вона звернулася з Лук’янівського СІЗО.

Лідер партії «Батьківщина» також побажала Предстоятелю Української Православної Церкви «довгих років життя та успіхів у відповідальному предстоятельському, архіпастирському служінні».

«Сьогодні Ваша мудрість, проникливе слово та молитва як ніколи потрібні Україні», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.