МЗС змінило думку: парафування Угоди на саміті не є принциповим

Україна не мала принципового наміру парафувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті Україна - ЄС, який заплановано на 19 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам ввечері 23 листопада заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

“У нас не було принципового наміру саме парафувати саме на саміті. Ідея була – оголосити про завершення переговорів”, - сказав він.

Заступник міністра наголосив, що парафування Угоди про асоціацію є технічним процесом, який передбачає візування 1,5 тис. сторінок нової угоди головами переговорних команд України та ЄС.

“Це не є політичний акт”, - підкреслив П.КЛІМКІН.

Він зазначив, що саме парафування стане можливим, коли завершиться технічна робота над текстом угоди. При цьому заступник міністра не уточнив, скільки часу може зайняти робота над технічним завершенням тексту угоди.

П.КЛІМКІН також нагадав, що після парафування Європі знадобиться не менше 5-6 місяців для підготовки документа для підписання, оскільки він має бути перекладений усіма 23 офіційними мовами Євросоюзу.

Як повідомляли ЗМІ, Міністерство закордонних справ України ще тиждень тому сподівалося, що Угоду про асоціацію з Євросоюзом буде парафовано 19 грудня.

Про це 17 листопада заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що парафування документа цього року може не відбутися.

"Переговори - це процес, і в ньому є різні нюанси. Але ключова наша мета, парафування Угоди про асоціацію на саміті Україна - ЄС 19 грудня, станом на сьогодні простежується досить чітко", - цитує працівника МЗС сайт "Новинар".

За його словами, у більшості країн-членів ЄС, Європарламенті, в європейських громадських колах простежується однозначна підтримка європейського майбутнього України, є розуміння того, що ця Угода необхідна не окремим політикам, а всьому українському народу і всій Європі.

"І тому ми з великим оптимізмом дивимося на саміт 19 грудня і закликаємо українські ЗМІ не займатися інсинуаціями в пошуках гарячих сенсацій, а приєднається до тих громадян України, які сподіваються на те, що в грудні нам вдасться зробити рішучий крок у бік зближення з ЄС. Тому ми рішуче засуджуємо тих українських журналістів, які заради гарячих сенсацій намагаються знайти хоч якусь ознаку того, що рух України в ЄС буде зупинено", - наголосив Волошин.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію у 2007 році.

11 листопада цього року сторони заявили про завершення переговорного процесу.

Єдиним питанням, яке потребує політичного вирішення, залишилось питання перспективи членства України у Євросоюзі.