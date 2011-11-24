Кучма може стати депутатом

Колишній Президент України Леонід КУЧМА не виключає свого повернення у політику.

Про це він повідомив в інтерв`ю тижневику Weekly.ua.

«Мені навіть показували результати опитувань вірогідності мого проходження до парламенту по деяких мажоритарних округах. І знаєте, дуже непогані. Тому відповім так, як велить народна мудрість: «не зарікайся». Або як говорять дипломати: «ніколи не говори ніколи», - заявив Л.КУЧМА.

Екс-президент упевнений, що повернення до мажоритарної системи виборів в Україні є багато в чому виправданим, оскільки серед виборців було дуже багато нарікань, що народні депутати втратили з ними будь-який зв`язок.

При цьому Л.КУЧМА вважає, що перехід на пропорційну систему виборів з відкритими списками для України все одно неминучий: «Ми повинні рухатися до європейських стандартів, коли депутат представляє і партію, і округ, коли він близький до виборців і відповідальний за свої обіцянки. Можливо, у 2004 році, перейшовши на пропорційну систему, ми дещо випередили час, а головне, нашу готовність до неї. Вийшло так, що самі партії, яких у нас близько 150, м`яко кажучи, підвели, або навіть скомпрометували цю систему».