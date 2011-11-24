У ПР вирішили, що чорнобильці стали на коліна заради провокації

У Донецькій обласній організації Партії регіонів голодуючих чорнобильців звинуватили у провокації і спробі дестабілізації і зриву роботи сесії облради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розповсюдженому сьогодні в Донецьку повідомленні прес-служби облорганізації ПР з посиланням на заступника голови ДОО ПР, голови фракції ПР в обласній раді Олександра БОБКОВА.

У повідомленні зазначається, що «особи, які намагалися 24 листопада прорватися на сесію Донецької облради від імені учасників акції протесту - чорнобильців, переслідували мету дестабілізації і зриву роботи найвищого представницького органу області».

«Нагадую, що ще до сесії керівництвом облради і обладміністрації було створено робочу комісію, яка зустрілася з ініціаторами акції протесту. Комісія повністю виконала всі вимоги мітингувальників», - сказав О.БОБКОВ.

За його словами, депутати від ПР «звернулися до Кабінету міністрів і Верховної Раду щодо існуючої проблеми, і, як результат, уряд в особі Миколи АЗАРОВА ухвалив рішення про збільшення пенсій ліквідаторам-чорнобильцям до 4 тис. грн.».

«Зі свого боку облрада також ухвалила рішення виділити матеріальну допомогу з обласного бюджету у розмірі 260 тис. грн. інвалідам-ліквідаторам, а також окремим учасникам бойових дій в Афганістані і членам їх сімей», - відзначив О.БОБКОВ.

Він констатував, що, незважаючи на це, сьогодні перед сесією облради «окремими учасниками акції протесту було зроблено спробу проникнути туди з метою провокації».

О.БОБКОВ додав, що з протестуючими чорнобильцями прийшов народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ, «якому було запропоновано прийти на сесію і виступити, але він на сесію не з`явився».

«Однак нашому депутатському корпусу вдалося спокійно провести сесію і ухвалити рішення з актуальних питань ЖКГ і поліпшення роботи соціальних об`єктів Донецької області», - зазначив О.БОБКОВ.