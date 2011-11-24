ПР підписала угоду з партією, що править у Казахстані

Українська Партія регіонів і Народно-демократична партія Казахстану «Нур Отан» підписали угоду про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано сьогодні в Астані заступником голови ПР Леонідом КОЖАРОЮ і першим заступником голови «Нур Отан» Нурланом НІГМАТУЛІНИМ у присутності лідера Партії регіонів, прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

М.АЗАРОВ перед підписанням документа зазначив, що між Україною і Казахстаном практично немає ніяких спірних питань ні в економічній, ні в політичній сферах, і співпраця між найбільшими партіями двох країн дозволить ліквідувати деякі бюрократичні моменти, які можуть заважати плідному розвитку відносин.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що Партія регіонів активно налагоджує партійну співпрацю з найбільшими партіями низки країн – найбільших партнерів України.

«Наша партія стала на шлях розширення міжнародних контактів. Ми переросли ті рамки, в яких перебували, коли Партія регіонів займалася виключно внутрішньопартійними справами», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, раніше Партія регіонів підписала меморандуми про співпрацю з європейськими соціал-демократами, «Єдиною Росією», Компартією Китаю і планує з польською соціалістичною партією «Польська лівиця».