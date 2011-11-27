Рудьковського виключили з політради СПУ

Члена Соціалістичної партії України Миколу РУДЬКОВСЬКОГО виключено зі складу політради СПУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення було прийнято 26 листопада на засіданні політради Соцпартії.

Крім того, на засіданні було здійснено декілька кадрових змін у складі Соцпартії. Так, крім першого заступника голови СПУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, першим заступником голови СПУ з питань організації виборчого процесу призначено Петра УСТЕНКА, який є керівником центрального виборчого штабу СПУ. Першим заступником голови СПУ з питань економіки і економічної політики став Олексій ПРИСТАЯ.

Також на цьому засіданні йшлося, що Соціалістична партія України не буде змінювати свою назву при об’єднанні з лівими та лівоцентристськими партіями.

На засіданні політради Соцпартії обговорювалися питання щодо умов об’єднання лівих та лівоцентристських партій та механізм реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, голова СПУ Олександр МОРОЗ зазначив: «Політрада Соцпартії в основному схвалила зміст переговорів і об’єднавчого процесу, доручила партії продовжувати цю роботу і висловила недоцільність зміни назви партії».

Як нагадали в прес-службі, 18 листопада 2011 року переговори щодо об`єднання лівих та лівоцентристських партій завершились парафуванням базових принципів та політичної угоди про порядок об`єднання лівоцентристських партій України. У переговорах брали участь лідери 11 політичних партій.