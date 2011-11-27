Дорогу біля СІЗО відкрили для руху
13:50, 27 листопада 2011Політика
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Повідомив Сочка
ДАІ відновила рух по вулиці Дегтярівській, яка знаходиться біля Лук`янівського СІЗО.
Про це "Українській правді" повідомив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Олександр Сочка.
На його думку, міліція зрозуміла безперспективність своїх спроб завадити концерту на день народження екс-прем`єра Юлії Тимошенко, оскільки машини з апаратурою все одно під`їхали безпосередньо до будівлі СІЗО.
Як відомо, вулицю Дегтярівську було перекрито нібито у зв’язку з ремонтними роботами.
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