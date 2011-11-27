Дорогу біля СІЗО відкрили для руху

ДАІ відновила рух по вулиці Дегтярівській, яка знаходиться біля Лук`янівського СІЗО.

Про це "Українській правді" повідомив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Олександр Сочка.

На його думку, міліція зрозуміла безперспективність своїх спроб завадити концерту на день народження екс-прем`єра Юлії Тимошенко, оскільки машини з апаратурою все одно під`їхали безпосередньо до будівлі СІЗО.

Як відомо, вулицю Дегтярівську було перекрито нібито у зв’язку з ремонтними роботами.