Лук'янівське СІЗО обклеїли паперовими серцями

Кількість учасників акції «Квітка для Юлі» під стінами Лук’янівського СІЗО з нагоди дня народження лідера «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО зросла майже до 5 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, люди продовжують приходити до стін СІЗО з квітами.

Мітинг, який відбувається вже понад годину, відкрив співак Олександр ПОНОМАРЬОВ, який виконав гімн.

Після цього на сцену піднявся перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, який привітав Ю.ТИМОШЕНКО з днем народження.

За словами О.ТУРЧИНОВА, подібні мітинги показують, «що раніше ми не цінували свободу». «Сьогодні при владі знаходяться люди, які продали свободу за гроші і нагороду. Там сидять люди – справжні бандити, які не цінують свободу і не виконують ні законів, ні Конституцію», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, попри всі погрози, які лунали на адресу Ю.ТИМОШЕНКО, вона продовжувала боротьбу за свободу і нині продовжує її, незважаючи на те, що не встає з ліжка в СІЗО.

Зі словами вдячності зі сцени також виступила і дочка Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР. Привітати Ю.ТИМОШЕНКО прийшли також народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО, а також гурт «Гомін», які виконали духовний гімн України «Боже єдиний великий» та пісню «Рідна мати моя», яка була присвячена матері Ю.ТИМОШЕНКО.

Зі сцени також виступив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, який наголосив, що влада сьогодні лише об’єднує людей в боротьбі за справедливість та демократичні цінності.

Зі свого боку лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК під час виступу зазначив, що у Ю.ТИМОШЕНКО та її родини сьогодні доволі складне свято. В той же час він наголосив, що люди, які прийшли до Лук’янівського СІЗО привітати Ю.ТИМОШЕНКО, тим самим подолали зневіру та байдужість, яка була у українців останнім часом.

А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що не зважаючи на всі дії влади, Ю.ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО будуть на свободі.

Під час мітингу народні депутати України Наталя КОРОЛЕВСЬКА та Євгеній СУСЛОВ на білому паркані під Лук’янівським СІЗО червоною фарбою намалювали серце.

Крім того, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО всю стіну на вході до Лук’янівського СІЗО обклеїли паперовими серцями, на яких написані побажання для Ю.ТИМОШЕНКО.

Організатори мітингу стверджують, що під стінами СІЗО наразі знаходиться близько 10 тис. осіб.

У подвір’ї будинку, що знаходиться біля Лук’янівського СІЗО, стоять 4 автобуси та декілька легкових машин з працівниками міліції, які лише спостерігають за тим, що відбувається, і наразі жодним чином не перешкоджають.