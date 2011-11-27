Міліція порахувала «гостей» Тимошенко

Київська міліція стверджує, що в акції біля Лк’янівського СІЗО «Квітка – для Юлі» беруть участь понад 500 прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції і зауважили, що в заявці організатори акції вказували орієнтовну кількість учасників 200 - 300 осіб.

Порушень громадського порядку не зафіксовано, заявили в міліції.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, кількість учасників акції під стінами Лук’янівського СІЗО з нагоди дня народження лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО становить майже 5 тисяч осіб.