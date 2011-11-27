Коморовський: Ніхто не говорив, що з Україною буде легко

Приєднання України до Європейського Союзу може зайняти більше часу, ніж планувалося раніше, через проблеми з дотриманням українською владою демократичних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ в інтерв`ю польському виданню Gazeta Wyborcza напередодні свого одноденного візиту в Україну.

Він назвав "серйозним бар`єром" євронтеграції України досі невирішену справу ув`язненої вже майже чотири місяці екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, зауваживши, що деякі з 27-ми країн ЄС використовують це як причину відмовити українцям у приєднанні.

"Я сказав це Президентові ЯНУКОВИЧУ. Можливо, доведеться стиснути зуби та почекати. Ніхто не говорив, що з Україною буде легко", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Польський президент нагадав, що Польща багато років намагається допомогти Україні приєднатися до Євросоюзу, відзначивши, що українська влада досягла певного процесу на цьому шляху, і більшість українців хочуть інтеграції з ЄС, а не Росією.

"Треба переконувати Україну, аби через договір про асоціацію вона взяла на себе обов’язок виконання усіх принципів, результатом яких є демократизація та незалежність судів. Я постійно це роблю", - зазначив Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, безпосередній західний сусід українців Польща, яка вперше в історії головує в Євросоюзі в другій половині 2011 року, сподівається на парафування договору про асоціацію між Україною на грудневому саміті в Києві.

Водночас європейські політики та експерти висловлюють щораз більш песимістичні прогнози, зауважуючи, що через "справу ТИМОШЕНКО" саміт навіть може не відбудится.

Польща, яка підписала договір про асоціацію з ЄС наприкінці 1991 року (набув чинності на початку 1994 року), вступила в європейське об`єднання у травні 2004 року.