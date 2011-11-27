Міжнародний семінар, присвячений проблемам збереження пам'яток архітектури періоду конструктивізму

У понеділок, 28 листопада, о 9.30 в Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою вул. Клименка 2 (Архітектурний факультет) відбудеться семінар з теми: «Оперативний підхід до територіального маркетингу, сталого розвитку туризму і культурних заходів для просування архітектурної та міської спадщини періоду Авангард: Керівні принципи та приклади»

Муніципалітет міста Риму об`єднує свої зусилля з містом Києвом і Москвою щодо сприяння міського благоустрою та збереження архітектурної спадщини 1920-х і 30-х років у Москві та Києві у заключному робочому семінарі в рамках європейського проекту «RKM Save Urban Heritage" в місті Києві.

Муніципалітет Риму, Києва - департамент з культурної спадщини і Москви - комітет з культурної спадщини, Римський університет «Сап`єнца», Фонд «Шуховська вежа», DO.CO.MO.MO. international, Московська державна академія комунального господарства і будівництва та Київський національний університет будівництва та архітектури мають честь запросити Вас взяти участь в робочому семінарі, спрямованому на розвиток оперативного підходу до територіального маркетингу, сталого розвитку туризму і культурних заходів зі сприяння міського благоустрою та збереження архітектурної спадщини періоду Авангард.

Робочі засідання будуть побудовані на оперативному підході до створення інструментів територіального маркетингу та сталого розвитку туризму для збереження архітектурної та міської спадщини міста.

Факультет архітектури Римського університету «Sapienza» представить актуальну ситуацію з експериментального проекту РКМ навколо заповідника Свята Софія, який буде використовуватися як база для розвитку серії інтерактивних маршрутів для туристичних екскурсій. Семінар буде також включати презентацію туристичних маршрутів, проведених у Москві в період з вересня по листопад, пропонуючи аудиторії в Києві можливість кращого вивчення великої міської спадщини періоду авангард. Нарешті, обговорюватимуться нові технології, як можливий инструмент для просування розроблених інтерактивних маршрутів по об`єктах архітектури конструктивізму в Києві та Москві.

Семінар призначений для місцевих фахівців сфери туризму, а також всіх представників міста Києва, які володіють інформацією про архітектурну спадщину міста періоду авангард. Основна мета семінару полягає у зборі необхідної інформації, яка закладе основу для розвитку бази даних та інтерактивних маршрутів, розроблених проектом RKM Save Urban Heritage.

Для додаткової інформації: info@saveurbanheritage.eu

Контакти: Котсанчук Тарас - координатор Європроекту по Україні;

Тел: +380661112456