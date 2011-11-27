У Донецьку силою зносять наметове містечко чорнобильців

У Донецьку наразі невідомі насильно намагаються знести наметове містечко протестуючих інвалідів-чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив телефоном голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

Уривчастими фразами він передав: «Зараз до нас в наметове містечко під`їхали якісь бандити, їх багато, вони намагаються все тут поламати, нас звідси виштовхнути».

Далі телефонний зв`язок з ним урвався. На місце події спішно виїхали деякі журналісти.

Як повідомляв УНІАН, в наметовому містечку 27 осіб з числа інвалідів-чорнобильців продовжують голодування, розпочате 15 листопада, проти скорочення їм пенсійних виплат.