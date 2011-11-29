15 громадських організацій об'єдналися в «Союз рятівників Донбасу»

У Донецьку представники понад 15 громадських організацій, зокрема чорнобильських, ухвалили рішення об'єднатися в «Союз рятівників Донбасу».

Про це УНІАН повідомив координатор сьогоднішньої акції представників громадських організацій Дмитро ВЕРЗІЛОВ.

«До «Союзу рятівників Донбасу» на першому етапі вже згодні увійти до 20 громадських організацій», - сказав Д.ВЕРЗІЛОВ, підкресливши, що союз має намір добиватися захисту прав громадян.

За його словами, 28 листопада представники громадських організацій провели мітинг із вимогою до влади про недопущення зростання цін і тарифів на послуги ЖКГ, повернення коштів, вкрадених у вкладників різними кредитними спілками.

Як повідомляв УНІАН, в Донецьку близько 100 учасників мітингу проти зростання тарифів і ошуканих вкладників кредитних спілок намагалися ввірватися до будівлі Донецької облдержадміністрації.

Перед цим вони прийняли резолюцію, в якій зажадали від депутатів Донецької обласної ради рекомендувати Донецькій міськраді скасувати рішення про 80-процентне підвищення тарифів для населення на послуги ЖКГ.

У резолюції також записано заклик протестувальників до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА захистити ошуканих вкладників, а також право «дітей війни» на 30-процентну надбавку до пенсії тощо.