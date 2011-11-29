На хвилі протестів Клюєв може стати прем'єр-міністром?

У Києвівисловлюютьсяприпущенняпро вірогідністьвідставкиуряду МиколиАзароваі призначеннянапостглавиуряду нинішньоговіце-прем`єраАндріяКлюєва. ЛігаБізнесІнформз посиланнямнаджерело, близькедо оточенняпрезидентаВіктораЯнуковича, заначає,щоодниміз приводівдлявідставки можестатизагибельшахтаряпід час знесення наметовоготаборупротестувальників уДонецьку. Уряд на чоліз Азаровимбулосформовановберезні2010 року післяперемогиЯнуковичанапрезидентськихвиборах.

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