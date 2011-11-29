На хвилі протестів Клюєв може стати прем'єр-міністром?

07:57, 29 листопада 2011
Політика
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У Києвівисловлюютьсяприпущенняпро вірогідністьвідставкиуряду МиколиАзароваі призначеннянапостглавиуряду нинішньоговіце-прем`єраАндріяКлюєва.

ЛігаБізнесІнформз посиланнямнаджерело, близькедо оточенняпрезидентаВіктораЯнуковича, заначає,щоодниміз приводівдлявідставки можестатизагибельшахтаряпід час знесення наметовоготаборупротестувальників уДонецьку.

Уряд на чоліз Азаровимбулосформовановберезні2010 року післяперемогиЯнуковичанапрезидентськихвиборах.

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