На хвилі протестів Клюєв може стати прем'єр-міністром?
07:57, 29 листопада 2011Політика
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У Києвівисловлюютьсяприпущенняпро вірогідністьвідставкиуряду МиколиАзароваі призначеннянапостглавиуряду нинішньоговіце-прем`єраАндріяКлюєва. ЛігаБізнесІнформз посиланнямнаджерело, близькедо оточенняпрезидентаВіктораЯнуковича, заначає,щоодниміз приводівдлявідставки можестатизагибельшахтаряпід час знесення наметовоготаборупротестувальників уДонецьку. Уряд на чоліз Азаровимбулосформовановберезні2010 року післяперемогиЯнуковичанапрезидентськихвиборах.
ЛігаБізнесІнформз посиланнямнаджерело, близькедо оточенняпрезидентаВіктораЯнуковича, заначає,щоодниміз приводівдлявідставки можестатизагибельшахтаряпід час знесення наметовоготаборупротестувальників уДонецьку.
Уряд на чоліз Азаровимбулосформовановберезні2010 року післяперемогиЯнуковичанапрезидентськихвиборах.
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