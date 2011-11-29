Тимошенко написала, що нинішній День народження став для неї найщасливішим

Лідер партії «Батьківщини», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що саме нинішній день народження для неї був найщасливішим, і дякує усім, хто прийшов її привітати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це йдеться у листі Ю.ТИМОШЕНКО із Лукянівського СІЗО.

«Дякую за привітання! Чи можливо бути вільною у в’язниці? Чи можливо в тюремній камері відзначити свій найкращий день народження? Логічно двічі відповісти «ні». Але в мене не все так просто», - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловлює жаль, що у країні, де режим установив свої порядки, «тюрма – це сьогодні плата за право не зраджувати собі та тим, хто на мене покладає надію в політиці; це плата за право називати добро та зло своїми іменами: абсурд називати абсурдом, режим – режимом, та застосовувати всі допустимі методи його ліквідації заради повернення країни до нормального життя».

«Чи готова я обміняти цю моральну, духовну свободу на фізичний вихід з-за ґрат, якщо режим так ставить питання? Ні, не готова. Бо тоді є ризик потрапити в значно гіршу внутрішню в’язницю страху, приниження, бездіяльності, безцільності існування. За свободу діяти вільно, незалежно я готова платити найвищу ціну», - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

«А день народження, який зі мною біля СІЗО відзначали тисячі людей, і є найщасливішим, бо справжню повагу, підтримку, любов можливо відчути не тоді, коли займаєш високу посаду і коли багато хто вітає із днем народження не тебе, а твоє крісло - а саме зараз, коли мужні та достойні люди прийшли до СІЗО подарувати мені квіти або заспівати пісню під дулами ОМОНу та спостереженням новітнього КДБ», - наголошує Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, кожен, хто прийшов до СІЗО в її день народження, знає, що режим дивиться персонально на нього «крізь відкриті двері автозаків і тюрем і занотовує його прізвище в електронні реєстри новітніх «ворогів народу».

«Але тисячі людей, незважаючи на це, прийшли, спаливши свої власні мости компромісів із правлячим кланом, підвівшись у свою власну атаку проти несвободи. Дякую вам за вашу мужність! Саме цей день народження для мене – найщасливіший», - наголошує вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вдячна всім, хто передав їй свої привітання, та всім, хто прийшов до СІЗО. «Я дякую вам за кожну квітку, за кожне добре слово, за кожен дитячий малюнок, за кожну пісню, подаровану мені друзями, яких я люблю. У ці непрості дні такі привітання для мене - як благословення на боротьбу та перемогу. На жаль, я не змогла побачити квіти, які ви мені подарували, та почути ваші привітання, але я знаю, що вони є…», - підкреслює лідер «Батьківщини».

Як відомо, 27 листопада під стінами Лук’янівського СІЗО відбулась акція «Квітка для Юлі» з нагоди дня народження Ю.ТИМОШЕНКО. Акція тривала понад 4 години. У ній взяли участь близько 5 тисяч прихильників екс-прем’єра. До СІЗО люди приносили квіти, іграшки, подарунки.

У святковому концерті взяли участь Олександр ПОНОМАРЬОВ, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Тарас ЧУБАЙ, гурт «Гайдамаки».

На завершення акції усім учасникам було роздано шматочки півтораметрового торта, на якому був напис «З днем народження, Юля!».