Євросоюз і США закликають владу України дотримуватися демократії

Європейський Союз і США закликали владу України дотримуватися демократії.

Про це йдеться у спільній заяві саміту ЄС - США від 28 листопада, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

“Закликають уряд України добре виконувати зобов’язання з дотримування демократичних цінностей та верховенства права, зокрема, забезпечити чесний, прозорий та неупереджений судовий процес щодо членів колишнього уряду, у тому числі апеляційний процес у справі Юлії ТИМОШЕНКО”, - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що сторона, яка подає апеляцію, не може бути обмежена у праві на участь у майбутніх виборах, у тому числі у парламентських виборах 2012 року.