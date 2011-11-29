Апеляцію Тимошенко розглядатимуть на 2 тижні раніше

Попередній розгляд апеляції на судовий вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Попереднє засідання у цій справі призначене не на 13 грудня, а на 1 грудня цього року, о 9.30 ранку», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що це засідання носитиме підготовчий, технічний характер, але, за його словами, від вирішення цих технічних питань залежатиме розвиток процесу в Апеляційному суді.

«А також буде абсолютно видно, як налаштована влада розглядати в Апеляційному суді скаргу Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, Апеляційний суд має вирішити питання про зміну запобіжного заходу, а також питання щодо проведення судового слідства.

Він пояснив, що під час розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО у Печерському райсуді Києва судове слідство не проводилося належним чином. Зокрема, з 30 свідків захисту були допитані лише двоє, але й їхні покази не бралися до уваги.

«Якщо зараз Апеляційний суд не буде проводити судове слідство, це буде означати, що влада вирішила за скороченою процедурою заслухати апеляцію ТИМОШЕНКО за два чи три засідання. Якщо буде проведене судове слідство, це буде означати, що принаймні захист зможе коректно висловити свою позицію. Це, звичайно, може не вплинути у подальшому на судовий вердикт, але захист повинен мати можливість принаймні презентувати у повному обсязі позицію, щоб це не виглядало так, як це відбувалося у Печерському районному суді», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.