Тимошенко різко стало гірше

Стан здоров’я колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується в Лук’янівському СІЗО, різко погіршився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО біля Лук’янівського СІЗО.

«Станом на вчорашній вечір, тому що я бачив останній раз Юлію Володимирівну вчора, о шостій годині вечора, стан ТИМОШЕНКО різко погіршився, незважаючи на заяви ЯНУКОВИЧА про те, що їй нібито було надано якусь медичну допомогу», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що станом на вчора екс-прем’єру не надали жодної медичної допомоги.

«Крім цього, у ТИМОШЕНКО з’явилися нові симптоми хвороби. В неї час від часу стаються запаморочення, в неї йде кров з носа, в неї терпне ліва рука», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Він зазначив, що консультувався з лікарями стосовно цих симптомів, і йому пояснили, що вони можуть бути пов’язані з порушеннями функцій серця.

«Це викликає в нас величезне занепокоєння. Тому що в мене є глибоке переконання, що жива ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧУ не потрібна. Тому, після вчорашньої заяви Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, я вважаю, що він несе особисту відповідальність за стан здоров’я ТИМОШЕНКО. Тому що за його вказівкою їй не надають медичної допомоги. За його вказівкою її перевели в іншу камеру, за його вказівкою її відволокли до Київської обласної клінічної лікарні», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура на початку квітня цього року порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

У жовтні за цією справою Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка. 23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО обстежили в одній із київських лікарень.

Учора, 28 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.