Томенко: Янукович презентує хибну стратегію

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив, що для того, щоб називати Україну справді європейською державою, необхідно, аби влада, суди і міліція діяли за європейськими стандартами, а не Юлія ТИМОШЕНКО сиділа у «європейських умовах».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, розмова президентів України та Польщі, яка, зокрема, стосувалася і долі екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО, ще раз підтвердила, що Віктор ЯНУКОВИЧ презентує хибну стратегію розвитку України як держави.

За словами М.ТОМЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна стане європейською державою за умови, коли у Ю.ТИМОШЕНКО в тюрмі будуть створені «європейські умови».

Натомість, віце-спікер наголосив, що «насправді Україна буде європейською державою, коли влада, суди, міліція, місцеві чиновники житимуть за європейськими стандартами».

«Тоді не буде замовних політичних процесів, тоді не буде подвійних стандартів і тоді Віктор ЯНУКОВИЧ буде боротися з Юлією ТИМОШЕНКО на виборах, а не створювати їй комфортні умови перебування у тюрмі», - додав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада В.ЯНУКОВИЧ доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання Ю.ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

Він підкреслив, що останнім часом чув багато зауважень від адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО щодо умов її утримання у в’язниці.

«Я дав доручення усім установам, що опікуються цим питанням, створити всі умови, які передбачають європейський рівень – це і лікування, і обстеження, і утримання», - сказав Президент.