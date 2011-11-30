Велика Британія евакуює з Ірану своїх дипломатів

Британська влада оголосила про евакуацію всіх співробітників своєї дипломатичної місії в Ірані, повідомляє Бі бі сі.

Такий крок Лондон вирішив зробити після того як радикальна іранська молодь атакувала будівлі британського посольства у різних частинах Тегерана.

Британська влада назвала ці напади «обурливими і непрощенними» та пригрозила санкціями. Із засудженням дій іранської молоді виступили також США та ЄС.

Раніше іранський парламент схвалив зниження дипломатичних відносин із Великобританією і видворення її посла з країни після того, як Лондон ввів додаткові фінансові санкції проти Ірану.

Захід наполягає на необхідності санкцій проти Ірану у зв`язку з його ядерною програмою. Згідно з доповіддю МАГАТЕ, Іран займався розробкою ядерної зброї до 2003 року і, можливо, продовжує цю роботу досі.