Захист Тимошенко наполягатиме на публічному розгляді апеляції

Захист екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО наполягатиме на забезпеченні публічності апеляційного процесу при розгляді скарги на незаконність вироку, винесеного 11 жовтня Печерським райсудом Києва.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це заявив захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО.

"За законом процес має бути відкритим та публічним. Але вже під час попереднього розгляду скарги, який заплановано на 1 грудня, ми обов’язково будемо вносити клопотання про забезпечення присутності журналістів та можливість проведення аудіо- та відеофіксації процесу", - сказав С.ВЛАСЕНКО.