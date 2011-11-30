Суд над Луценком затягнеться, бо водій потребує операції?

Перерва у судових засіданнях у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА може бути тривалою через загострення хвороби його водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

«Ми не виключаємо цього», - сказав він, пояснивши, що перерва у судових засіданнях може бути тривалішою, оскільки, за наявною у нього інформацією, Л.ПРИСТУПЛЮК потребує операції, після якої лікарі можуть рекомендувати відповідний реабілітаційний курс, який займе певний час.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ЛУЦЕНКА через хворобу Л.ПРИСТУПЛЮКА було перенесено на 5 грудня.