Азаров задоволений арештом Галицького

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ задоволений викриттям та арештом голови Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я задоволений тим, що успішно реалізована справа про зловживання і корупцію в Державній службі зайнятості», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що розслідування цієї справи було ініційовано півроку тому, коли Державна фінансова інспекція виявила ознаки злочину. «Більше до рішення суду говорити про це не буду, але приклад, звичайно, промовистий. І всі тепер знають, що у нас достатньо сил і волі зупинити свавілля і корупцію, в якій би сфері вони не траплялись», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості Володимира ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства.

Генпрокуратура обвинувачує їх в одержанні хабара і незаконному збагаченні.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.

28 листопада Печерський районний суд Києва виніс рішення про взяття під варту В.ГАЛИЦЬКОГО терміном на два місяці.