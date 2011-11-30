Азаров знайшов, на кому ще зекономити

Кабінет міністрів пропонує обмежити право самотніх матерів на отримання допомоги на дитину у випадку, якщо сукупний дохід сім`ї перевищує величину, що розраховується як сума відповідних прожиткових мінімумів для кожної дитини й середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, що склалася в Україні в місяці, що передує періоду, за який обчислюється сукупний дохід.

Текст відповідного законопроекту №9516 від 29 листопада 2011 року розміщено на офіційному сайті парламенту.

Цим документом уряд також пропонує внести зміни до закону про державну допомогу сім`ям із дітьми й передбачити надання допомоги по вагітності та пологам незастрахованим особам, які не беруть участь на добровільній основі в обов`язковому соціальному страхуванні у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, збільшивши її до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нагадаємо, стаття 22 Конституції України забороняє звуження прав громадян, зокрема соціальних: «Конституційні права та свободи гарантуються й не можуть бути скасовані. При ухваленні нових законів або внесенні змін до діючих законів не допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод».