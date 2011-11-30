Пшонка зустрівся з Президентом Європейського Комітету проти тортур

У Генеральній прокуратурі відбулася зустріч Генерального прокурора України В.Пшонки та його заступників з Президентом Європейського Комітету проти тортур Летіфом Хусейновим, який разом з іншими представниками перебуває в Україні з візитом.

Як повідомляєпрес-служба ГПУ, представники Комітету під час перебування з 29 листопада до 6 грудня 2011 року відвідають місця та установи застосування заходів примусового характеру, попереднього ув`язнення та виконання покарань з метою перевірки додержання Україною вимог Європейської конвенції щодо попередження жорстокого поводження та катувань.

На виконання зобов’язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи, на даний час продовжується реалізація комплексних демократичних реформ у сфері кримінального судочинства з метою наближення правової системи України до європейських стандартів.

Головними складовими цього процесу є декриміналізація та гуманізація кримінального законодавства. Всі ці заходи сприяють посиленню захисту конституційних прав громадян та направлені на боротьбу з жорстоким поводженням. Про це поінформував у ході зустрічі Генеральний прокурор України Віктор Пшонка представників Європейського Комітету.

Сторони також обговорили результати останнього візиту в Україну делегації Європейського Комітету проти тортур, який відбувся у 2009 році.